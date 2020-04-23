В Минздраве связывают новый антирекорд заболеваемости COVID-19 с несоблюдением карантина во время Вербной недели и на Пасху

За минувшие сутки зафиксировано 578 новых случаев.

Министр здравоохранения Максим Степанов связывает новый антирекорд заболеваемости COVID-19 за минувшие сутки в Украине с несоблюдением карантина украинцами во время Вербной недели и на Пасху.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

«За минувшие сутки заболели 578 человек, из них 44 ребенка и 123 медицинских работников. Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это стало следствием, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и непосредственно на Пасху», - заявил Степанов.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7 тыс. 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, а 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

По данным полиции, в Украине в пасхальную ночь в церкви пришли почти 130 тыс. верующих, в 19 случаях полиция зафиксировала нарушение карантинных ограничений.

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