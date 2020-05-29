В Украине выпустили "антикоронавирусную" почтовую марку (фоторепортаж)

Эта марка является знаком признательности тысячам медиков и военных, ее тираж 140 тыс. экземпляров.

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