В Украине выпустили "антикоронавирусную" почтовую марку (фоторепортаж)
19:00, 29 мая 2020Общество
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Эта марка является знаком признательности тысячам медиков и военных, ее тираж 140 тыс. экземпляров.
Стоимость новой марки 9 гривень / фото УНИАН
Национальный почтовый оператор 29 мая ввел в обращение почтовую марку «Передовая».
Торжественная церемония спецгашение новой марки состоялась в главном отделении почтовой связи Киева.
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Почтовый выпуск посвящен наиболее актуальной проблеме человечества – борьбе с коронавирусом. Эта марка является знаком признательности тысячам медиков и военных.
Тираж почтовой марки – 140 000 экземпляров, стоимость – 9 грн.
К почтовой марке выпущен конверт «Первый день» и изготовлен штемпель спецгашения.
Для эскиза почтовой марки была использована работа известного харьковского художника-иллюстратора Никиты Титова «Передовая».
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