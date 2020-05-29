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В Украине выпустили "антикоронавирусную" почтовую марку (фоторепортаж)

19:00, 29 мая 2020
Общество
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Стоимость новой марки 9 гривень / фото УНИАН

Торжественная церемония спецгашение новой марки состоялась в главном отделении почтовой связи Киева.

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Почтовый выпуск посвящен наиболее актуальной проблеме человечества – борьбе с коронавирусом. Эта марка является знаком признательности тысячам медиков и военных.

Тираж почтовой марки – 140 000 экземпляров, стоимость – 9 грн.

К почтовой марке выпущен конверт «Первый день» и изготовлен штемпель спецгашения.

Для эскиза почтовой марки была использована работа известного харьковского художника-иллюстратора Никиты Титова «Передовая».

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