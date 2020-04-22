Вспышка коронавируса в Вишневом: общежитие охраняют, посетителей не пропускают (фоторепортаж)

Правоохранители никого не пускают в общежитие и следят, чтобы его жители не нарушали режим самоизоляции.

Правоохранители обеспечивают карантинные мероприятия и соблюдение общественного порядка в общежитии в городе Вишневое Киевской области, жители которого массово заболели COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

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«Жители дома полностью изолированы, посетителей не допускают внутрь. Работники Нацполиции, местные власти и волонтеры организуют доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с целью обеспечения изоляции местных и недопущения конфликтов между жильцами общежития и посетителями, «представители Нацгвардии и Нацполиции плодотворно взаимодействуют и несут совместные наряды по охране общественного порядка».

В НГУ добавляют, что, по предварительным данным, двое жителей общежития умерли от COVID-19, еще 37 инфицированных, трое - в реанимации. Среди заболевших есть дети. В общежитии проживает примерно 300 человек. Все они на изоляции.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин заявил, что жители одного из общежитий в городе Вишневое массово заболели COVID-19.

По его словам, в общежитии, по состоянию на 21 апреля, выявлено 37 больных, среди которых дети. Два человека умерли.

В общежитии введено состояние особого передвижения, местные власти привозят в общежитие продукты, лекарства и средства гигиены.

У всех жителей общежития взяты биологические материалы для проведения ПЦР-тестов.

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