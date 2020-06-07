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В Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса - мэр

15:03, 07 июня 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом в Facebook сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"С 24 мая 69-летняя жительница Житомира была госпитализирована в инфекционном отделении больницы № 1. Болезнь протекала тяжело. Женщина была на аппарате ИВЛ с 27 по 31 мая, было много сопутствующих заболеваний. Врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, поздно вечером 5 июня она скончалась", - сообщил мэр.

По его данным, сейчас в больнице с диагнозом COVID-19 находятся 22 человека, проверяются 6 подозрений на наличие коронавируса.

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