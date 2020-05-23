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В Верховной Раде еще один "слуга народа" заразился COVID-19

00:16, 23 мая 2020
Общество
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Юрий Аристов заразился коронавирусом / фото УНИАН

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Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел Covid-19", - написал он.

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Алексей Гончаренко сообщил о заражении еще одного депутата, Олега Мейдича от "Батькивщины".

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