В Верховной Раде еще один "слуга народа" заразился COVID-19
00:16, 23 мая 2020Общество
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Нардепы продолжают инфицироваться коронавируса.
Юрий Аристов заразился коронавирусом / фото УНИАН
Председатель парламентского комитета по вопросам бюджета, нардеп Юрий Аристов из фракции "Слуга народа" заразился Covid-19.
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Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел Covid-19", - написал он.
Как сообщал ранее УНИАН, накануне Алексей Гончаренко сообщил о заражении еще одного депутата, Олега Мейдича от "Батькивщины".
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