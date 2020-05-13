В рядах Нацгвардии зафиксировано 28 случаев заболевания COVID-19

На лечении находятся 19 военнослужащих, выздоровели - 9.

В рядах Национальной гвардии Украины по состоянию на утро 13 мая зафиксировано 28 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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«По состоянию на 9:00 13 мая в Национальной гвардии Украины 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, на лечении находятся 19 военнослужащих, выздоровели 9, на самоизоляции находятся 147. Летальных случаев нет», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Национальной гвардии по состоянию на 4 мая было зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 13 мая зарегистрировано 16 тыс. 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3 тыс. 716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая.

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