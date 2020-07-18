В Минздраве в очередной раз призвали украинцев придерживаться карантинных рекомендаций
Министр здравоохранения Максим Степанов в очередной раз призвал украинцев придерживаться карантинных рекомендаций во время пандемии COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
Министр еще раз напомнил рекомендации Минздрава относительно защиты здоровья.
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"Для того, чтобы снизить риск инфицирования коронавирусной болезнью, нужно соблюдать очень простые рекомендации министерства - пользоваться маской, находясь в транспорте, когда вы заходите в любое заведение, торгово-развлекательный центр, магазины, когда, возвращаясь домой, заходите в лифт", - сказал Степанов.
Также, по его словам, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и пользоваться антисептиками.
«Это не трудно делать, но все это существенно снижает риск инфицирования коронавирусной болезнью и направлено исключительно на сохранение вашего здоровья, здоровья ваших близких. Это очень важно», - сказал Степанов, обращаясь к гражданам.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 июля в Украине зарегистрировано 58 тыс. 111 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 477 летальных, 30 тыс. 525 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 847 новых случаев.
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