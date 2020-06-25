Коронавирусные антирекорды: в Минздраве назвали причину стремительного роста числа заболевших

В МВД сообщили, что за последние три дня в три раза увеличилось количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих правила карантина.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что ежедневные антирекорды заболеваемости COVID-19 в Украине происходят из-за нарушения карантинных ограничений.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил в ходе традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Степанова, при соблюдении мер, разработанных правительством Украины для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, не может происходить значительного роста числа больных. К тому же в некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Министр делает вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина.

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В то же время в Министерстве внутренних дел сообщили, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин. Больше всего проблем в МВД видят с общественным транспортом, где постоянно нарушаются дистанция и масочный режим. Также проблемы существуют со скоплениями людей. В целом уже наложено штрафов более чем 5 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 25 июня зарегистрировано 40 тыс. 8 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 067 летальных, 17 тыс. 758 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 994 новые случаи.

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