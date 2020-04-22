Монахи под замком: в Киеве закрыли на карантин монастырь УПЦ МП в Голосеево (видео)

За минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили у 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря.

В Киеве на карантин закрывают Покровский Голосеевский мужской монастырь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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По его словам, за минувшие сутки заболевание COVID-19 подтвердили еще у одного монаха Киево-Печерской лавры, а также у 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря.

"В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. Мы закрываем его на карантин", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве зафиксировалин уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки количество инфицированных возросло на 97 человек.

Всего в Украине за сутки на коронавирус заболели почти полтысячи человек. Всего в Украине насчитывается 6 592 случая коронавирусной болезни COVID-19.