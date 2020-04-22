Монахи под замком: в Киеве закрыли на карантин монастырь УПЦ МП в Голосеево
В Киеве на карантин закрывают Покровский Голосеевский мужской монастырь.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.
Читайте такжеГлаву УПЦ МП Онуфрия тайно госпитализировали с COVID-19
По его словам, за минувшие сутки заболевание COVID-19 подтвердили еще у одного монаха Киево-Печерской лавры, а также у 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря.
"В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. Мы закрываем его на карантин", - подчеркнул Кличко.
Как сообщал УНИАН, в Киеве зафиксировалин уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки количество инфицированных возросло на 97 человек.
Всего в Украине за сутки на коронавирус заболели почти полтысячи человек. Всего в Украине насчитывается 6 592 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире