В Киеве подали в суд на Китай и украинскую власть из-за распространения коронавируса
Столичный Окружной административный суд получил иск против Китая и органов государственной власти Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.
Как отмечается, ответчиками в иске заявлены Государственный Совет Китая, Офис президента Украины, Кабмин, Министерство здравоохранения Украины, Министерство социальной политики Украины, Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора, экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарука, бывшие министры здравоохранения Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 народных депутатов Украины – членов парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
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"Общественная организация, которая выступает истцом, просит суд признать бездействие указанных ответчиков по непринятию надлежащих мер реагирования, направленных на защиту населения от инфекционных болезней и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", - рассказали в суде.
Иск в целом содержит девять требований, в частности такие:
- обязать Правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права;
- обязать КМУ разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы на выполнение ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней"
- обязать Минздрав обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирус COVID-19.
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"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, ранее премьер Денис Шмигаль рассказал, возможно ли возвращение всей страны к жёсткому карантину.
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