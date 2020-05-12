В Киеве подали в суд на Китай и украинскую власть из-за распространения коронавируса

Ответчиками, кроме Госсовета Китая, заявленные ряд органов государственной власти Украины, министры и народные депутаты.

Столичный Окружной административный суд получил иск против Китая и органов государственной власти Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Как отмечается, ответчиками в иске заявлены Государственный Совет Китая, Офис президента Украины, Кабмин, Министерство здравоохранения Украины, Министерство социальной политики Украины, Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора, экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарука, бывшие министры здравоохранения Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 народных депутатов Украины – членов парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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"Общественная организация, которая выступает истцом, просит суд признать бездействие указанных ответчиков по непринятию надлежащих мер реагирования, направленных на защиту населения от инфекционных болезней и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", - рассказали в суде.

Иск в целом содержит девять требований, в частности такие:

обязать Правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права;

обязать КМУ разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы на выполнение ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней"

обязать Минздрав обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирус COVID-19.

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"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер Денис Шмигаль рассказал, возможно ли возвращение всей страны к жёсткому карантину.

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