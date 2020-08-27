В КГГА объяснили, кто будет принимать решение о закрытии школ в случае вспышки COVID-19

Исходя из ситуации с распространением заболеваемости в конкретном учебном заведении, будет решаться - идет на карантин один учитель или несколько, или закрывать класс, или закрывать школу.

Решение о закрытии школы или класса из-за распространения коронавируса будет принимать непосредственно директор учебного заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-брифинге и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, объясняя механизм реагирования на случай выявления больного CОVID-19 учителя школы.

«Это будет делаться так, как делается при обнаружении любого с такой заболеваемостью. Человек идет на самоизоляцию или в больницу, определяется круг контактных лиц, которые также идут на самоизоляцию, и директор будет принимать решение, кто будет замещать учителя. Проводится тестирование, и в зависимости от количества заболевших, если оно не в критическом формате, то будет продолжаться процесс обучения», - сказал он.

В то же время Мондриевский подчеркнул, что все зависит от той ситуации, которая окажется на тот момент с количеством заболевших.

«В зависимости от ситуации будет принято решение - или закрывается школа, или класс идет на карантин, или идет на карантин учитель или несколько учителей. Надо смотреть на ситуацию. Мы должны быть гибкими и одновременно максимально соблюдать все меры безопасности», - отметил он.

Чиновник обратил внимание на то, что решение о необходимости закрытия школы из-за распространения CОVID-19 будет принимать директор учебного заведения.

«Все замыкается на директоре школы. Он имеет полную информацию, которая обычно передается по всем ступеням в главное управление, в город», - добавил Мондриевский.

Учебный год в условиях карантина: что известно

25 августа министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав обновил противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В частности, по его словам, учащимся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов. В школах, расположенных в «оранжевых» зонах эпидемической опасности, педагогам будет рекомендовано использовать защитные щитки, а в «желтых» и «зеленых» зонах - просто соблюдать социальную дистанцию. В случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен идти на самоизоляцию.

По словам и.о первого замглавы КГГА Валентина Мондрыивского, в случае, если учитель заразится коронавирусом, то могут закрыть школу в Киеве.

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Автор: Инна Андалицкая