В Херсонской области закупили 35 тысяч некачественных ПЦР-тестов - СБУ

Установлены чиновники, причастные к приобретению 35 тысяч некачественных тест-систем.

Чиновники Херсонского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, приобрели 35 тысяч некачественных тест-систем для диагностики COVID-19.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Противоправная деятельность должностных лиц могла привести к некорректным результатам диагностирования, что угрожало здоровью граждан, а также нанесло бюджетных потерь на свыше 2 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВрачи в тестах на коронавирус: "ПЦР упорно показывает отрицательный результат у части пациентов с типичной клинической картиной"

Отмечается, что после разоблачения этой схемы гражданам, которых диагностировали некачественными тестами, было проведено повторное исследование.

По материалам СБУ в Херсонской местной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности виновных лиц.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1197 человек. К сожалению, 23 человека умерли, зато 760 пациентам удалось выздороветь.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram