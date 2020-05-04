В Донецкой области зафиксировали 12 новых случаев инфицирования коронавирусом

Новые случаи инфекции зафиксировали в Мариуполе, Бахмуте и Светлодарськом.

В воскресенье, 3 мая, в Донецкой области инфицирования коронавирусом подтвердили в 12 человек.

Из них 9 случаев пришлись на Мариуполь, сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко.

Также на новую болезнь заболели еще двое жителей Бахмута и один пациент со Светлодарского.

Читайте такжеВ Запорожье обнаружили вспышку коронавируса: снова в общежитии

"В Мариуполе и Бахмуте новые инфицированные - из круга контактов лиц, у которых COVID-19 обнаружили раньше. В Светлодарске наличие вируса подтвердили у больного с предварительным диагнозом "пневмония". Где он инфицировался, сейчас устанавливается", - рассказал чиновник.

"В очередной раз прошу ответственно относиться к требованиям соблюдать правила карантина. Остановить быстрое распространение вируса может каждый из нас: стоит только прислушаться к советам оставаться дома, не подвергать опасности ни себя, ни других", - подчеркнул глава Донецкой ОГА.

Как сообщал ранее УНИАН, с начала вспышки на Донетчине новую коронавирусную инфекцию подхватили 81 человек. 13 пациентов уже выздоровели и выписались из медучреждений, тогда как один умер от осложнений COVID-19.

Читайте также: