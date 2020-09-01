По словам министра Степанова, в Минздраве это вызывает большое беспокойство.

В Украине по состоянию на утро 1 сентября заполнено 10,5 тыс. коек из 36 тыс., определенных для приема больных COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам под стенами Верховной Рады.

«На сегодняшний день у нас 36 тыс. коек отведены под COVID-19, из которых на сегодняшний день заполнено 10,5 тыс. Это данные сегодня на утро», - сказал он.

По словам Степанова, у Минздрава это вызывает большое беспокойство.

«Надо беречься, чтобы не попасть в больницу», - подчеркнул министр.

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Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоне.

Кабинет министров 26 августа продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

31 августа в Украине ввели новое карантинное зонирование.

В Украине по состоянию на утро 1 сентября зарегистрировано 123 тыс. 303 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тыс. 605 летальных, 57 тыс. 802 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 088 новых случаев.

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Автор: Константин Гончаров