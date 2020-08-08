В Минздраве рассказали, где к Украине не готовы к ослаблению карантина (список)

Эпидситуация не позволяет перейти к следующему этапу ослабления карантина в столице, а также в Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ривненской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях.

Восемь областей Украины и Киев не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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Об этом говорится в показателях Министерства здравоохранения для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 8 августа.

На сегодня эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к следующему этапу ослабления карантина в городе Киев, а также в Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ривненской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях.

В Минздраве напоминают, что переход регионов к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям. Эти критерии показывают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 1489 случаев COVID-19. Больше всего больных зафиксировано в Киеве, Одесской и Львовской областях.

Согласно постановлению Кабинета министров, с 1 августа регионы Украины разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

Такая маркировка проводится по нескольким критериям: загруженность коек в больницах не должна превышать 50%, среднее количество тестирований должно быть не менее чем 24 тестирования на 100 тысяч населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не должен превышать 11%, а показатель динамики роста случаев инфицирования должен составлять не более 10%.

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