У Зеленского предупредили об усиленных проверках заведений общественного питания и транспорта

Президент подчеркивает, что общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина.

На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса.

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Как сообщается на официальном сайте президента Украины, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, состоявшемся под председательством главы государства Владимира Зеленского.

«Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина», - подчеркнул президент.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков доложил, что совершено более 2,5 тысячи проверок общественного транспорта. Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями, наложено штрафов почти на 2 миллиона гривень

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе, как настаивал президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, умерших от COVID-19.

Ранее УНИАН сообщал, что за последние сутки в Украине обнаружили 841 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших приближается к 36 тысячам.

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