Шмыгаль объяснил, по какому сценарию развивается пандемия коронавируса в Украине

По словам премьера, это более мягкий сценарий.

Пандемия коронавирусной болезни в Украине сегодня развивается по сценарию Польши, заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Ситуация у нас развивается по умеренному сценарию, то есть, благодаря внедрению карантина, мы идем по сценарию Польши, он намного лучше, чем сценарий развития пандемии в других европейских странах», - сказал он.

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По словам премьера, сегодня больницы первой очереди, которые должны были принять больных COVID-19, имеют 2271 аппарат искусственной вентиляции легких, из которых задействованы 138 (6,1%). Также из 26301 койко-места для больных коронавирусом заняты 3367 в больницах первой очереди, 162 – в других медицинских заведениях. Кроме того, Украина сможет задействовать 8 самолетов для перевозки больных.

«Нашим больницам сегодня не нужно выбирать, кого лечить, поэтому спасены тысячи людских жизней. И это, безусловно, заслуга карантинных мер и врачей», - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже зарегистрировано 16 425 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 402 новых.

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