Телефонный номер бесплатный и будет работать круглосуточно.

Сегодня начал работу всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19. Там будут работать 150 операторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Сегодня начал работу всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию коронавирусной болезни. Отныне каждый гражданин Украины, у которого возникает вопрос по поводу COVID-19, может позвонить независимо от того, где он находится, и получить соответствующую информацию", - сказал министр.

По словам Степанова, номер телефона бесплатный - 0800-60-20-19, он будет работать круглосуточно.

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Автор: Леся Лещенко