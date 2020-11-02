Сегодня начал работу всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19. Там будут работать 150 операторов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Сегодня начал работу всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию коронавирусной болезни. Отныне каждый гражданин Украины, у которого возникает вопрос по поводу COVID-19, может позвонить независимо от того, где он находится, и получить соответствующую информацию", - сказал министр.
По словам Степанова, номер телефона бесплатный - 0800-60-20-19, он будет работать круглосуточно.
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