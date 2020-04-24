Украинцы будут возвращаться из-за границы небольшими партиями с самоизоляцией через приложение "Дія" – Зеленский

Граждане, которые не имеют смартофона, должны будут пройти обязательную обсервацию в подготовленных помещениях государством.

Украинцы будут возвращаться из-за границы небольшими партиями, чтобы это было безопасно для граждан внутри государства, и будут проходить обязательную самоизоляцию с использованием мобильного приложения «Дія».

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

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По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, только 10-15% лиц, путешествующих за границу, не имеют смартфонов, эти люди будут проходить обсервацию в подготовленных государством помещениях.

«Благодаря приложению «Дія» мы облегчим процесс изоляции для украинцев. Нашим полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, приехавших из-за рубежа. Мы понимаем, что людям комфортнее находиться дома, чем в обсервации. И это яркий пример того, как «Государство в смартфоне» осовременивает Украину», - заявил Зеленский.

Как отметили в Офисе президента, именно поэтому у граждан, возвращающихся в Украину, будут проверять наличие установленного приложения «Дія» в смартфоне. Новация также поможет разработать безопасный план перевозки лиц, оказавшихся за рубежом в затруднительном положении.

«Если у нас есть приложение «Дія», можно понемногу организовывать рейсы с привозом людей, которые оказались в сложной ситуации за рубежом», - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Конечно, мы должны помогать нашим гражданам за рубежом. Кому-то нужна операция, у кого истек срок действия визы, у кого закончились деньги. Но привозить людей мы должны в небольших количествах и так, чтобы это было безопасно для граждан внутри государства. Надо заботиться об украинцах и за рубежом, и дома», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 24 апреля зарегистрировано 7 тыс. 647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.