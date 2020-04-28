"Возможна стабилизация": в Минздраве дали оптимистичный прогноз по коронавирусу в Украине

Заместитель министра здравоохранения отметил, что в выходные кладбища посетили 13 тыс. граждан, тогда как в предыдущие годы в поминальные дни это количество составляло около 5 миллионов.

В Минздраве ожидают, что COVID-19 будет сезонным заболеванием, и летом количество инфицированных коронавируса уменьшится.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал в эфире программы «Завтрак с 1+1».

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Ляшко отметил, что ослабление карантина произойдет после стабилизации ситуации с заболеваемостью.

«Мы прописали этапы (выхода из карантина - УНИАН), пока у нас 5 этапов выхода из карантина, но все будет зависеть от эпидемической ситуации. Мы расписали, если в течение десяти дней колебание (числа больных - УНИАН) в пределах 5%, тестирование делают всем, кто в этом нуждается, - то мы готовы переходить на следубщий этап», - отметил он.

Как добавил Ляшко, «если будет резкое снижение заболеваемости, потому что мы все-таки ожидаем, что это (COVID-19 - УНИАН) будет сезонным заболеванием, и летом у нас должно уменьшиться количество случаев коронавирусной болезни, то будем принимать каждый раз решение, к какому этапа переходим, смягчая карантин. Возможно, мы будем перепрыгивать через два или даже через три (этапа - УНИАН) - все будет зависеть от количества случаев, которые будут регистрироваться».

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 28 апреля зарегистрировано 9 тыс. 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19.