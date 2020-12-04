70% опрошенных считают реальной угрозу COVID-19 лично для себя и семьи.

70% украинцев считают реальной угрозу COVID-19 лично для себя и своей семьи.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг"в конце ноября-начале декабря.

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«70% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и семьи. 35% постоянно носят маски, 63% - носят их только в местах большого скопления людей (транспорт, магазины, рынки и т.д.). Лишь 2% пренебрегают ношением масок», - говорится в результатах.

Указывается, что 50% опрошенных, оценивая кризис коронавируса, больше боятся его экономических последствий. 34% боятся больше самого заболевания, чем финансовых трудностей. Последних больше среди старшего населения, женщин, жителей сел.

Также около 40% опрошенных считают, что успех в борьбе с коронавирусом в большей степени зависит от президента и Министерства здравоохранения. 32% считают, что это зависит от министра здравоохранения Степанова. 17-18% - возлагают надежды на парламент и правительство, 13% - на премьер-министра.

Кроме того, 79% опрошенных поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных как средство борьбы с коронавирусом. Противоположного мнения придерживаются 17% респондентов. В эффективность таких мер верят 73%, не верят - 19%.

Основными источниками, из которых респонденты получают информацию о коронавирусе, является национальное телевидение (особенно среди старших) и Интернет-сайты (особенно среди молодежи) - по 56% всех респондентов. Еще около четверти получают информацию из Facebook или от родственников и знакомых, по 10-11% из Youtube, Instagram, радио, по 8-9% - из прессы и групп в Вайбере и Телеграме (Коронавирус-инфо), и 6% - с официального сайта Министерства здравоохранения.

*** Опрос проводился среди населения Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 27 ноября - 1 декабря 2020 года.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 15131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели - 787891 лицо; выздоровели - 397809 лиц; летальных случаев - 13195; проведен ПЦР-тестирований - 4702234.

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Автор: Константин Гончаров