В Минзраве рассказали, почему Украина не может преодолеть коронавирус

Украина не сможет победить пандемию, если граждане и бизнес не будут выполнять ограничительные меры, которые разработал Кабинет министров.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях Украина не сможет преодолеть пандемию коронавируса.

Об этом он сказал в интервью Украина 24.

По его словам, Украина не сможет победить пандемию, если граждане и бизнес не будут выполнять ограничительные меры, которые разработал Кабинет министров.

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По мнению Ляшко, рост числа инфицированных напрямую зависит от смягчения карантина и восприятия людьми адаптивного карантина как отмену всех ограничений.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 914 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерли, 597 пациентов с COVID-19 выздоровели.

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