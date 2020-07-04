В Минзраве рассказали, почему Украина не может преодолеть коронавирус
21:33, 04 июля 2020Общество
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Украина не сможет победить пандемию, если граждане и бизнес не будут выполнять ограничительные меры, которые разработал Кабинет министров.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 914 новых случаев заражения коронавирусом / фото УНИАН
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях Украина не сможет преодолеть пандемию коронавируса.
Об этом он сказал в интервью Украина 24.
По его словам, Украина не сможет победить пандемию, если граждане и бизнес не будут выполнять ограничительные меры, которые разработал Кабинет министров.
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По мнению Ляшко, рост числа инфицированных напрямую зависит от смягчения карантина и восприятия людьми адаптивного карантина как отмену всех ограничений.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 914 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерли, 597 пациентов с COVID-19 выздоровели.
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