Ослабление карантина на Буковине и в Киеве: как обстоит ситуация сейчас (видео)

Каждый регион эти послабления внедряет по-своему.

Первый рабочий день после карантина. Ограничения, которые два месяца не выпускали украинцев из дома без необходимости, ослабили.

Однако, каждый регион эти послабления внедряет по-своему. А на Буковине вообще не собираются ничего ослаблять. Какова сейчас ситуация в регионе с наибольшей заболеваемостью, говорится в сюжете ТСН.

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Там за минувшие сутки выявили 62 случая инфицирования коронавирусом. Трое людей умерли. 22 больных госпитализировали. Более 200 человек остаются на больничных койках.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая решала вопрос с ослаблением карантина в области, вынесла вердикт не ослаблять его. Хоть к открытию готовились магазины, салоны красоты, парикмахерские и бары.

Как сообщал ранее УНИАН, в Ивано-Франковске сегодня на маршруты выезжает общественный транспорт, который в карантин полностью прекратил свою работу. Однако проехаться в автобусах и троллейбусах можно будет лишь при определенных условиях.

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