В больнице Новомосковска Днепропетровской области, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, врачам приходится работать без света, а больным жить без воды.
Об этом в Facebook сообщила Александра Новицкая, опубликовав фото с больницы.
"Наши медики работают в экстремальных условиях. Это просто капец. Обратите внимание на условия в наших отделениях, где люди должны выздоравливать, а не находиться в экстремальных условиях. Бесконечно неработающая канализация, воды нет, заменить лампочку в палатах некому. Капельницы ставят медработники под фонариком мобилки", - написала она.
Новицкая напомнила, что власти тратят миллионы на рекламу, но в отделениях больницы нет элементарных условий.
"Люди выживают в этот непростой сейчас период. Каменный век просто. Уважение докторам и хрупким медсестрам, которые спасают наши человеческие жизни", - прокомментировала пользовательница соцсети.
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