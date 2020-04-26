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На Харьковщине закрыли на карантин село, где произошла вспышка COVID-19 в психбольнице

17:54, 26 апреля 2020
Общество
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Село Стрелечье закрыли на карантин / фото: facebook/Артур Товмасян

Об этом сообщил председатель Харьковской районной государственной администрации Артур Товмасян на своей странице в Facebook.

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По его словам, после обнаружения вспышки коронавируса в областной психбольнице состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором решили установить в селе Стрелечье контрольно-пропускной пункт.

"Население села Стрелечье будет проинформировано о порядке пропуска через КПП", - добавил Товмасян.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской областной психиатрической больницы №1 зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выявленные в учреждении случаи составляют половину количества новых заражений в области.

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