На Харьковщине закрыли на карантин село, где произошла вспышка COVID-19 в психбольнице
В Харьковской области ограничили въезд в села Стрелечье, где произошла вспышка коронавирусной инфекции в психиатрической больнице.
Об этом сообщил председатель Харьковской районной государственной администрации Артур Товмасян на своей странице в Facebook.
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По его словам, после обнаружения вспышки коронавируса в областной психбольнице состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором решили установить в селе Стрелечье контрольно-пропускной пункт.
"Население села Стрелечье будет проинформировано о порядке пропуска через КПП", - добавил Товмасян.
Как сообщал УНИАН, в Харьковской областной психиатрической больницы №1 зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выявленные в учреждении случаи составляют половину количества новых заражений в области.
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