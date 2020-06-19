Транспорт и супермаркеты: Минздрав будет инициировать усиление контроля карантина после вспышки COVID-19

Речь идет о транспорте, в котором люди не одевают маски, а также о супермаркетах, в которых не соблюдают социальной дистанции.

Минздрав будет инициировать усиление контроля карантинных мер после ряда антирекордов по коронавирусу в Украине. Речь идет о транспорте, некоторых супермаркетах.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Министерство инициирует максимально жесткий контроль относительно соблюдения теми или иными заведениями условий карантина.

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По его словам, речь идет о транспорте, в котором люди не одевают маски, а также о супермаркетах, в которых не соблюдают социальной дистанции.

"Мы считаем, что должны жесткие ограничения вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений. В том числе, например, ночных клубов", - заявил Степанов.

Степанов отметил, что по тем кадрам, которые можно увидеть в социальных сетях, в частности из ночных клубов, понятно, что болезнь будет только прогрессировать, и количество инфицированных будет расти при таком отношении к риску инфицирования коронавирусом.

«Мы будем инициировать введение этих дополнительных вещей - созыв региональных комиссий ТЭБ и ЧС - для того, чтобы они вводили соответствующие ограничения. Мы не можем играть со здоровьем украинцев», - подчеркнул министр.

Кроме того, в пресс-службе Минздраве сообщили, что за две недели статистика по 300-400 инфицированных в сутки увеличилась до более 900. В министерстве заявили, что ситуация крайне серьезная.

Наибольшее количество зарегистрированных новых случаев зафиксировано во Львовской области (142), Ровенской области (121), Киеве (92), Закарпатской области (78), Черновицкой области (76).

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали еще 921 новый случай коронавируса.

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