Ляшко рассказал, есть ли польза от перчаток и масок
Медицинские маски на улице уже можно не носить. Надевать средства индивидуальной защиты нужно, заходя внутрь помещений, где есть массовое скопление людей.
Об этом заявил главный санитарный врач в эфире "Право на власть" 18 июня.
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"Когда мы вводили карантин, мы говорили, что маски должны носить все, кто заходит в общественные помещения. Какой шквал критики от большого количества экспертов было вылито на Минздрава. За два месяца ВОЗ подтверждает этот факт и говорит, что в условиях пандемии маску должны одевать все, поскольку могут считаться потенциально инфицированными. Мы не говорим о ношение масок на улице. Так, на улице мы сегодня можем ходить без маски. Заходя до общественного здания, мы должны надевать маску на лицо, которая прикрывает органы дыхания", - высказался Виктор Ляшко.
Также заместитель министра здравоохранения добавил, что он рекомендует украинцам часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Поскольку эффект будет такой же. По его словам, перчатки одевать не нужно.
Как сообщал ранее УНИАН, Министерство здравоохранения планирует вернуть жесткий карантин с 22 июня в областях с наихудшими показателями заболеваемости COVID-19.
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