Ляшко рассказал, есть ли польза от перчаток и масок

По словам Ляшко, перчатки тоже не нужны.

Медицинские маски на улице уже можно не носить. Надевать средства индивидуальной защиты нужно, заходя внутрь помещений, где есть массовое скопление людей.

Об этом заявил главный санитарный врач в эфире "Право на власть" 18 июня.

Читайте такжеПолковник медицинской службы ВСУ Иван Гайда умер от коронавируса

"Когда мы вводили карантин, мы говорили, что маски должны носить все, кто заходит в общественные помещения. Какой шквал критики от большого количества экспертов было вылито на Минздрава. За два месяца ВОЗ подтверждает этот факт и говорит, что в условиях пандемии маску должны одевать все, поскольку могут считаться потенциально инфицированными. Мы не говорим о ношение масок на улице. Так, на улице мы сегодня можем ходить без маски. Заходя до общественного здания, мы должны надевать маску на лицо, которая прикрывает органы дыхания", - высказался Виктор Ляшко.

Также заместитель министра здравоохранения добавил, что он рекомендует украинцам часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Поскольку эффект будет такой же. По его словам, перчатки одевать не нужно.

Как сообщал ранее УНИАН, Министерство здравоохранения планирует вернуть жесткий карантин с 22 июня в областях с наихудшими показателями заболеваемости COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram