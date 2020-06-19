"Мы будем действовать жестче": Шмыгаль анонсировал усиление контроля за соблюдением карантина

Премьер-министр поручил Степанову и Авакову обеспечить усиленный контроль в регионах.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство планирует усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.

На заседании правительства Шмигаль отметил, что «коронавирус – это не фейк, это не придуманные вещи, это угроза, что ходит рядом с каждым из нас», и единственная возможность уберечься от болезни – это соблюдать противоэпидемические правила, разработанные МЗ.

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«К сожалению, местные власти, которые призваны ужесточить карантин, в некоторых случаях просто решили закрывать глаза на угрозы. Уважаемые коллеги на местах, я понимаю, что вы уже живете мыслями о выборах, но политические баллы вы таким образом будете зарабатывать ценой жизни людей», - заявил Шмыгаль и заверил, что правительство не может и не будет стоять в стороне.

«Мы ужесточим контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к Виктору Ляшко (главному санитарному врачу - УНИАН). В регионы для контроля должно выезжать руководство Минздрава во главе с главным санитарным врачом. Так же будет ужесточен контроль со стороны Национальной полиции и Госпродпотребслужбы. Сегодня все соответствующие совещания были проведены, и мы будем действовать жестче, чтобы украинцы были в безопасности», - сказал премьер-министр.

Шмыгаль дал поручение министру здравоохранения Максиму Степанову и министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль за соблюдением карантина в регионах.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 19 июня зарегистрировано 34 тыс. 984 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 985 летальных, 16 тыс. 33 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 921 новый случай.

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