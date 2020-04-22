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Кабмин рассматривает продление карантина (прямая трансляция)

13:12, 22 апреля 2020
Общество
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Карантин введен в Украине через пандемию COVID-19 / УНИАН

Министерство здравоохранения намерено инициировать продление карантина до 12 мая.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позже продлил его до 24 апреля.

В Украине по состоянию на 9:00 22 апреля зафиксировано 6 тыс. 592 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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