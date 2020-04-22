Кабмин рассматривает продление карантина (прямая трансляция)
13:12, 22 апреля 2020Общество
0 0
Министерство здравоохранения намерено инициировать продление карантина до 12 мая.
Карантин введен в Украине через пандемию COVID-19 / УНИАН
Кабинет министров рассматривает вопрос продления карантинных мер в Украине из-за пандемии COVID-19.
Министерство здравоохранения намерено инициировать продление карантина до 12 мая.
Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позже продлил его до 24 апреля.
В Украине по состоянию на 9:00 22 апреля зафиксировано 6 тыс. 592 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter