Кабмин пока не планирует вводить локдаун по всей стране / фото УНИАН

Кабинет министров в настоящее время не планирует вводить локдаун по всей стране из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Мы сейчас не собираемся идти по этому пути и вводить локдаун целой страны. Но если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство пойти на более жесткие ограничения", - сказал он.

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Коронавирус в Украине: новости

  • В Украине за минувшие сутки на COVID-19 заболели 9 тыс. 524 человека умерли 199. За последние сутки было госпитализировано 1 тыс. 514 человек; выздоровели 7 тыс. 536 человек; сделано тестирований – 72 тыс. 442, в том числе методом ПЦР - 42 тыс. 278, методом ИФА - 30 тыс. 164.
  • За все время пандемии в стране заболели 420 тыс. 617 человек; выздоровели 176 тыс. 404 человека; летальных исходов – 7 тыс. 731; проведено ПЦР-тестирований – 3 млн 386 тыс. 489.
  • Ранее СМИ рассказали подробности возможного усиления карантина в Украине, которое может наступить со следующего понедельника.

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Автор: Леся Лещенко