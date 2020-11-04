Кабмин пока не планирует вводить жесткий карантин по всей стране - Шмыгаль

Если будет дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство пойти на более жесткие ограничения.

Кабинет министров в настоящее время не планирует вводить локдаун по всей стране из-за стремительного распространения коронавирусной болезни. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. "Мы сейчас не собираемся идти по этому пути и вводить локдаун целой страны. Но если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство пойти на более жесткие ограничения", - сказал он. Читайте такжеЖурналистка: в Украине появится еще одна карантинная зона Коронавирус в Украине: новости В Украине за минувшие сутки на COVID-19 заболели 9 тыс. 524 человека умерли 199. За последние сутки было госпитализировано 1 тыс. 514 человек; выздоровели 7 тыс. 536 человек; сделано тестирований – 72 тыс. 442, в том числе методом ПЦР - 42 тыс. 278, методом ИФА - 30 тыс. 164.

За все время пандемии в стране заболели 420 тыс. 617 человек; выздоровели 176 тыс. 404 человека; летальных исходов – 7 тыс. 731; проведено ПЦР-тестирований – 3 млн 386 тыс. 489.

Ранее СМИ рассказали подробности возможного усиления карантина в Украине, которое может наступить со следующего понедельника. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Леся Лещенко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter