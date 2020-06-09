Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 9 июня

В мире с начала эпидемии COVID-19 инфицировались уже более 7,1 миллиона человек. В Украине количество заболеваний на коронавирус приближается к 30 тысячам человек.

В Украине и мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения инфекции в ряде стран продолжают действовать некоторые карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

С начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано более 7,1 миллиона человек с COVID-19. Общее количество пациентов, которые умерли от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 406 413 человек.

В то же время количество лиц, вылечившихся от коронавируса, превысило 3,2 млн человек.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине по состоянию на утро 9 июня фиксируют уменьшение количества новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки заразились 394 человека и 217 выздоровели.

Общее количество инфицированных составляет 27 856 человек. В общем умерли от вируса 810 человек, в том числе за минувшие сутки - 13.

Карантин в Украине

Киев и семь областей Украины не отвечают требованиям для дальнейшего ослабление карантина, отметили в Минздраве.

В частности, в Киеве, Черновицкой, Ривненской, Львовской, Закарпатской, Волынской, Житомирской и Черниговской областях показатели заболевания COVID-19 превышают предельные нормы.

Данные по COVID-19 в Киеве

В Киеве за минувшие сутки заболевание COVID-19 подтвердили у 33 человек.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружено в Святошинском районе - 7. В Оболонском и Подольском - по 5 случаев.

На сегодня в Киеве в общем уже 3 тыс. 523 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 9 июня 2020

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