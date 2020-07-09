Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 9 июля

В Украине на сегодня выявлено более 50 тысяч случаев коронавируса.

Пандемия коронавируса устанавливает в мире новые антирекорды. В то же время, в Украине после значительного всплеска заболеваемости количество зафиксированных случаев несколько упала. Однако в последние дни показатели инфицирования резко прыгают.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 548 896 человек, выздоровели 6 562 492 человек. В целом подтверждено 12 012 125 случаев заболевания.

Лидером по количеству больных остаются США – 3 054 650 случаев, в Бразилии зафиксировано 1 713 160 больных, Индии – 742 417 случаев, в России – 699 749, в Перу – 312 911.

В свою очередь, в ООН считают, что "пандемия была достаточно предсказуемой", поскольку поведение человека, включая интенсивное фермерство для получения мяса, вызвало всплеск зоонозных болезней.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

9 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 51 224 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1327 летальных, 23 784 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 810 новых случаев. Всего проведено 760 247 тестирований методом ПЦР. Еще у 93 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевания коронавируса.

Больше всего случаев заболевания на COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ривненской, Закарпатской областях и Киеве.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости 8 июля

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