цей матеріал доступний українською

Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 7 июня

13:13, 07 июня 2020
Общество
134 0
Иллюстрация REUTERS

В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения инфекции в ряде стран продолжают действовать некоторые карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

От начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано более 6,8 миллиона инфицированных.

Более 3 миллионов пациентов излечились от COVID-19. Общее количество умерших от коронавируса превысило 398 тысяч.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине зарегистрировано уже 26 999 случаев коронавирусной инфекции, за сутки подтвердились 485 новых случаев.

Жертвами болезни в Украине по состоянию на сегодня стали 788 пациентов. В то же время 12 054 пациента выздоровели.

Данные по COVID-19 в Киеве

В столице количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сейчас составляет 3 418 человек. За минувшие сутки выявлено еще 43 больных.

Всего за период пандемии в Киеве - 77 летальных случаев коронавируса.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 7 июня 2020

  • Бразилия перестала обновлять информацию о количестве больных коронавирусом
  • Украина еще не выиграла войну с COVID-19 – Степанов
  • В Минздраве рассказали, где за минувшие сутки выявлено больше всего новых больных COVID-19
  • В Украине на COVID-19 заболели более пяти тысяч медиков
  • На Днепропетровщине пересчитали статистику по COVID-19: количество выздоровевших выросло почти вдвое
  • На Львовщине могут запустить пулинг-тестирование на коронавирус
  • В двух областях отменили ослабление карантина - Минздрав

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter