Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 7 июня
В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения инфекции в ряде стран продолжают действовать некоторые карантинные ограничения.
Коронавирус в мире - статистика
От начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано более 6,8 миллиона инфицированных.
Более 3 миллионов пациентов излечились от COVID-19. Общее количество умерших от коронавируса превысило 398 тысяч.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
В Украине зарегистрировано уже 26 999 случаев коронавирусной инфекции, за сутки подтвердились 485 новых случаев.
Жертвами болезни в Украине по состоянию на сегодня стали 788 пациентов. В то же время 12 054 пациента выздоровели.
Данные по COVID-19 в Киеве
В столице количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сейчас составляет 3 418 человек. За минувшие сутки выявлено еще 43 больных.
Всего за период пандемии в Киеве - 77 летальных случаев коронавируса.
Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 7 июня 2020
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