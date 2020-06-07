Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 7 июня

Более 6,8 миллиона человек инфицированы по всему миру. В Украине зафиксировано почти 27 тысяч случаев коронавируса.

В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения инфекции в ряде стран продолжают действовать некоторые карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

От начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано более 6,8 миллиона инфицированных.

Более 3 миллионов пациентов излечились от COVID-19. Общее количество умерших от коронавируса превысило 398 тысяч.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине зарегистрировано уже 26 999 случаев коронавирусной инфекции, за сутки подтвердились 485 новых случаев.

Жертвами болезни в Украине по состоянию на сегодня стали 788 пациентов. В то же время 12 054 пациента выздоровели.

Данные по COVID-19 в Киеве

В столице количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сейчас составляет 3 418 человек. За минувшие сутки выявлено еще 43 больных.

Всего за период пандемии в Киеве - 77 летальных случаев коронавируса.

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