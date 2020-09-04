Ежедневно в Украине и мире продолжает увеличиваться количество новых больных COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения.

Коронавирус в мире: статистика

С начала пандемии в мире зарегистрировано уже 26 310 505 инфицированных COVID-19. При этом 17525973 людям удалось выздороветь.

Наибольшее количество больных подтвердили в США - 6 150 998, Бразилии - 4 041 638, Индии - 3 936 747 и России - 1 006 923.

Украина в мировом рейтинге уже 24-- между Индонезией и Канадой.

868 810 инфицированных умерли.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине за сутки обнаружили 2723 новых больных коронавирусом. Всего по состоянию на 4 сентября в стране зафиксирован 130 951 случай заражения коронавируса.

С начала пандемии в Украине умер 2761 человек (+51 за сутки), выздоровели 60 613 человек (+937 сутки).

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что за август в Украине было зафиксировано 12 антирекордов по количества новых больных COVID-19.

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Автор: Яна Ставская