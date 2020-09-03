Ежедневно в Украине и мире продолжает расти количество новых больных COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 3 сентября во мире уже 26 037 404 больных коронавирусом. При этом 17 295 062 удалось выздороветь.

Больше всего случаев инфицирования подтверждено в США - 6 114 768, Бразилии - 3 997 865 и Индии - 3 853 406. В России количество больных пересекло отметку в один миллион человек.

Украина в мировом рейтинге – 25-я: между Канадой и Израилем.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 54 человека.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 128 228 человек (+ 2430 за последние сутки). От коронавируса умерли 2710 человек (+54 за сутки), выздоровели 59 676 человек (+859 сутки).

За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области - 301, Киеве - 280, Тернопольской области - 242, Львовской - 209, Ивано-Франковской - 163, Черновицкой области - 137, Одесской - 116

В Киевской области за сутки на COVID-19 заболели почти 89 человек, среди них - 10 медиков. По состоянию на утро 3 сентября в регионе подтвержден 5 тыс. 931 случай заболевания коронавирусной болезни, в том числе у 498 детей и у 781 медицинского работника.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 3 сентября 2020

Степанов рассказал, сколько медработников на сегодня задействованы в лечении больных COVID-19

Правительство выделило средства на централизованную закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская