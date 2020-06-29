Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 29 июня

Более 500 тысяч человек в мире стали жертвами коронавируса. В Украине от COVID-19 умерли более 1,1 тысячи человек.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, в рамках чего в ряде стран продолжают действовать карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 29 июня в мире зафиксировано свыше 10,1 миллиона случаев коронавирусной инфекции.

Количество жертв эпидемии превысило 500 тысяч человек. В то же время более 5,1 миллиона пациентов по всему миру выздоровели.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине на данній момент зарегистрировано 43 628 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявлено 646 новых больных, по сравнению с днем ранее – заболеваемость несколько уменьшилась.

За время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 1 147 человек. 19 027 пациентов выздоровели.

Данные по COVID-19 в Киеве

В Киеве за прошедшие сутки инфицирование коронавирусом выявлено у 45 человек.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице составляет 4 980 человек.

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