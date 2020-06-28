Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 28 июня
Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, в рамках чего в ряде стран продолжают действовать карантинные ограничения.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро 28 июня в мире зафиксировано свыше 9,9 миллиона случаев коронавирусной инфекции.
Жертвами эпидемии стали 498 710 человек. Около четверти всех смертельных случаев приходится на США – 125 тысяч. В то же время более 5 миллионов пациентов по всему миру выздоровели.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
В Украине на данный момент зарегистрировано 42 982 случая коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявлены 917 новых больных.
За время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 1 129 человек. 18 934 пациента вылечились.
Карантин в Украине
Премьер-министр Денис Шмигаль попросил мэров городов усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.
Данные по COVID-19 в Киеве
В Киеве за прошедшие сутки инфицирование коронавирусом выявлено у 69 человек.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 приближается к 5 тысячам.
Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 28 июня 2020
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