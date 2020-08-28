В Украине побит очередной коронавирусный антирекорд.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, в рамках чего в ряде стран продолжают действовать карантинные ограничения. В Украине, которая регулярно продолжает бить коронавирусные антирекорды, карантин продлили до 1 ноября.

Коронавирус в мире - статистика

По данным на утро 28 августа количество больных коронавирусом в мире составляет 24 млн 373 тыс. человек. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в США (5,8 млн), Бразилии (3,7 млн) и Индии (3,3 млн). В мире зафиксировано 830 518 смертей от коронавируса, выздоровели 15,9 млн человек.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

По состоянию на утро пятницы, 28 августа, в Украине зафиксировано 114 497 случаев коронавируса. За последние сутки еще 2 438 человек заболели коронавирусом, это - новый антирекорд. Умерли - 48 человек, выздоровели - 866.

Всего в Украине обнаружили 114 497 случаев коронавируса. С начала пандемии умер 2451 человек. Количество выздоровевших достигло 55 083.

Коронавирус в Киеве: актуальные цифры

В Киеве количество больных коронавирусом за минувшие сутки увеличилась на 251 человека. Умерли 9 человек, что стало антирекордом за все время пандемии. В больницы столицы попали 47 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян. На сегодня в столице уже 12719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Власти продлили карантин в Украине до ноября

На днях Кабмин принял решение продлить карантин до 1 ноября. При этом Украина временно закрывается от иностранцев, надеясь остановить рост заболеваемости коронавирусом. Исключение сделал для тех, кто имеет вид на жительство в Украине, для иностранных студентов, которые обучаются в украинских вузах, транзитных пассажиров и представителей международных миссий. До ноября также остается актуальным распределение регионов на зоны.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 28 августа 2020

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Автор: Денис Прядко