Коронавирус в Украине и мире: самое важное на утро 27 мая

В Украине на сегодня подтвердилось 21905 случаев COVID-19.

Несмотря на карантин, в Украине начинают снова продавать билеты на поезда и готовиться к пляжному сезону. В то же время, во всем мире за сутки подтвердилось 94 тысячи новых случаев COVID-19.

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Коронавирус в мире - статистика

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса на утро 26 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 350 453 человека. В то же время, выздоровели 2 286 956.

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 589 626 инфицированных. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 98 913 человек, в Великобритании – 37 130, Италии – 32 955, Франции – 28 533, Испании – 27 117 и в Бразилии – 24 512.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 680 913), Бразилия (391 222), Россия (362 342), Великобритания (266 599), Испания (236 259), Италия (230 555), Франция (182 847), Германия (181 200) и Турция (158 762).

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 27 мая в Украине 21905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 321 новый случай.

По состоянию на утро 27 мая 2020 года в Центр поступило 924 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 54885 сообщений о подозрении на инфекцию.

На сегодня наибольшее число случаев зафиксировано в Черновицкой области (3144), Киеве (2739) и Ривненской области (1514).

Сколько детей и медиков болеют коронавирусом

По словам главы Минздрава Максима Степанова, в Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 1 тыс. 595 детей и 4 тыс. 241 медик.

«Укрзализныця» оживает после карантина

"Укрзализныця" во вторник вечером возобновила продажу билетов на поезда, анонсировав с 1 июня курсирование пяти "Интерсити+".

С учетом карантинных ограничений, которые действуют в Украине, схема продажи билетов несколько отличается от привычной: реализуются не все, а половина мест в вагонах. Кроме того, пассажиры пока не имеют возможности приобрести места рядом - они продаются в шахматном порядке.

Сегодня УЗ открыла продажу еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Киев готовится к пляжному сезону

Несмотря на карантин, столичное коммунальное предприятие "Плесо" по состоянию на 26 мая готовит к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона.

Коммунальщики ждут рекомендаций и указаний относительно дополнительных карантинных мер, которые нужно будет ввести на зонах отдыха и пляжах.

Карантин и КПВВ на Донбассе

Согласно приказу командующего ООС, контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновении в Донецкой и Луганской областях предварительно будут закрыты до 22 июня включительно.

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