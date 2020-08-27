Количество больных коронавирусом в мире перевалило за 24 миллиона.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, в рамках чего в ряде стран продолжают действовать карантинные ограничения. В Украине карантин продлили до 1 ноября.

Коронавирус в мире - статистика

Количество заразившихся коронавирусом в мире перешагнуло отметку в 24 миллиона человек.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в США (5,8 млн), Бразилии (3,7 млн) и Индии (3,2 млн). В мире зафиксировано 824 368 смертей - наибольшее количество жертв в США, Бразилии и Мексике. Выздоровели 15,7 млн человек.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине снова резко возросло количество новых случаев заболевания, за сутки составив 1 974 случая. При этом умерли от коронавируса 49 больных, а выздоровели 763 человека.

В Киевской области еще 94 новых случая и 6 летальных. В Харьковской области 218 новых случаев и 5 летальных, во Львовской - 203 новых случая и 7 летальных, в Одесской - 185 новых случая и 3 летальных.

Власти продлили карантин в Украине до ноября

Вчера Кабмин принял решение продлить карантин до 1 ноября. При этом Украина временно закрывается от иностранцев, надеясь остановить рост заболеваемости коронавирусом. Исключение сделал для тех, кто имеет вид на жительство в Украине, для иностранных студентов, которые обучаются в украинских вузах, транзитных пассажиров и представителей международных миссий.

До ноября также остается актуальным распределение регионов на зоны. Также правительство в настоящее время усиливает ограничения. В частности, Кабмин постановил запретить дискотеки, ночные клубы и другие развлекательные заведения - даже в регионах "зеленой зоны".

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 27 августа 2020

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Автор: Денис Прядко