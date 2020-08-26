Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 26 августа

Количество больных коронавирусом в мире приближается к 24 миллионам.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, в рамках чего в ряде стран продолжают действовать карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро среды, 26 августа, в мире 23,8 миллиона подтвержденных случаев COVID-19. 5,4 млн больных выздоровели, 818 157 умерли. Лидерами по количеству зараженных остаются США - 5,7 млн, Бразилия - 3,6 млн, Индия - 3,1 млн. В России количество зараженных приближается к миллиону.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине за сутки количество случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1 670 и составляет 110 085 случаев. Всего умерли 2354 человека (36 за сутки), а выздоровели - 53 454 человек (584 за сутки).

В Одесской области во вторник зарегистрировали 186 новых случаев коронавирусной болезни, в Харьковской области - 177, во Львовской области за сутки - 171 случай, в Ивано-Франковской области - 167.

Коронавирус в Киеве: актуальные цифры

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за сутки на 95 человек. Двое больных умерли.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 23, в Деснянском — 13 случаев. И 12 случаев в Оболонском районе.

Таким образом, на сегодня в столице уже 12 248 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 174 киевлян.

Власти планируют продлить карантин в Украине до ноября

Адаптивный карантин намерены продлить до ноября, учитывая динамику регистрации новых случаев инфицирования COVID-19.

Кроме того, правительство разрабатывает регламент 30-дневный запрет на въезд в Украину иностранцам из стран «красной зоны». В то же время запрет не будет касаться транзитного транспорта и гуманитарных миссий.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 26 августа 2020

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Автор: Денис Прядко