Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 25 мая

Сегодня в Украине возобновляют работу детские сады, в Киеве и Харькове открылось метро.

В мире все еще бушует пандемия коронавируса, однако Украина перешла к адаптивному карантину, а в Киеве и Харькове сегодня возобновилась работа метро. Впрочем, масочный режим и правила социального дистанцирования никуда не делись.

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Коронавирус в мире - статистика

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 25 мая общее количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составляет 345 059 человек. В то же время, выздоровели 2 168 563. Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 407 613 инфицированных.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 643 246), Бразилия (363 211), Россия (344 481), Великобритания (260 916), Испания (235 772), Италия (229 858), Франция (182 709), Германия (180 328) и Турция (156 827).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 97 720 человек, в Великобритании – 36 875, Италии – 32 785, Испании – 28 752, Франции – 28 370 и в Бразилии – 22 666.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине по состоянию на утро 25 мая лабораторно подтверждены 21 245 случаев заражения коронавирусом. 623 из них оказались летальными (+ 6 смертей за сутки). 7 234 пациента выздоровели (+126 за сутки). За минувшие сутки было зафиксировано 259 новых случаев коронавирусной болезни.

Больше всего случаев выявлено в Черновицкой области (3083), в городе Киеве (2652) и Киевской области (1437).

В Киеве и Харькове запустили метро

С 25 мая правительство разрешило работу метрополитена. В Харькове и Киеве двери подземки открылись уже в 5.30 утра понедельника. Но в условиях пандемии пассажиров без защитных масок или респираторов в метро не допустят.

В Киеве температуру на входе не меряют, но за наличием масок и перчаток следит полиция.

В Харькове метро открылось без ажиотажа. На фото из подземки можно видеть, что людей там мало, несмотря на час пик.

А вот в Днепре решение об открытии метро региональная комиссия ТЭБ и ЧС примет только сегодня, 25 мая. Пока там двери подземки остаются закрытыми для пассажиров.

В Украине разрешили открыть детсады

На фоне послабления в Украине карантина 25 мая детские сады возобновят свою работу. Чтобы пребывание в детских учреждениях было безопасным, прежде всего для детей, Минздрав утвердил определенные рекомендации. В частности, температурный скрининг, ношение масок для родителей, запрет на мягкие игрушки и многоразовые полотенца, и тому подобное.

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