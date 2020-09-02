Каждый день в Украине и мире увеличивается количество новых зараженных COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 2 сентября в мире коронавирусом заболели уже 25 760 920 людей, при этом 17 077 065 удалось выздороветь.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США – 6 075 652, Бразилии – 3 950 931, Индии – 3 769 523. В России уже почти миллион инфицированных.

857 248 с начала пандемии умерли.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине зафиксировано 2495 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 – это антирекорд количества новых больных в сутки.

2 сентября в Украине 125 798 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2656 летальных, 58 817 пациентов выздоровели. Всего проведено 1 597 707 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1015 пациентов.

В Киеве с начала пандемии коронавирусом заболели уже 13 878 граждан.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, увеличивается количество занятых коек, которые отведены под лечение больных COVID-19.

"У нас увеличивается количество занятых коек, которые отведены под лечение больных COVID-19. Даже выделив 36 тыс. кроватей, которые на сегодня есть или уже задействованы, или уже стоят в резерве, мы практически вводим новые больницы, потому что у нас по некоторым регионам очень растет количество людей, которые госпитализированы", - сообщил Степанов.

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Автор: Яна Ставская