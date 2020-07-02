Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 2 июля

Последние новости, связанные с пандемией коронавируса в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, затронула более 10 миллионов людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно продолжает расти. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением COVID-19 - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 2 июля 2020 года в мире выявлено 10 694 060 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 516 210 летальных случаев.

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В тройку антилидеров стран с наибольшим количеством зараженных COVID-19 входят США, Бразилия и Россия.

Коронавирус в Украине - последние данные

За прошедшие сутки в Украине COVID-19 подтвердили у 889 людей — а в целом за время эпидемии зарегистрировали 45 887 случаев инфицирования среди украинцев.

Больше всего больных вчера зарегистрировали в Львовской области – 152, Киеве - 104, Ровенской области - 93, в Закарпатской области - 85 и в Волынской области - 81.

Данные по COVID-19 в Киеве

Количество жителей Киева, в которых за прошедшие сутки обнаружили COVID-19, увеличилось на 104 человека, трое больных умерли. Всего коронавирус преодолели 1 тыс. 642 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 18, в Днепровском - 15, в Голосеевском и Святошинском районах - по 14 случаев

Карантин в Украине

С сегодняшнего дня в Украине возобновляют работу кинотеатры, однако открыты они будут максимально до 22:00. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, почему в Украине ограничивают время работы заведений общественного питания и кинотеатров.

Вместе с тем в Министерстве здравоохранения надеются на поддержку парламентом законопроекта о штрафах за не ношение масок, который вчера одобрил Кабмин.

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