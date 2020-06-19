Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 19 июня

В мире количество выздоровевших от COVID-19 превысило четыре миллиона. В Украине уже официально подтверждено почти 35 тысяч случаев заболевания коронавирус.

В Украине и мире продолжается борьба с пандемией COVID-19. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать некоторые карантинные ограничения, которые постепенно смягчают или отменяют полностью.

Коронавирус в мире - статистика

Количество выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии в мире составляет 4 142 540.

При этом в мире зарегистрировано 8 464 739 случаев инфицирования. В тройке лидеров США (2 189 056), Бразилия (978 142), Россия (560 321). 453 290 больных умерли.

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Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине на COVID-19 заболели уже 34 тыс. 984 лица, за минувшие сутки – 921.

В общем за все время пандемии заболели 2 тыс. 570 детей, а также 5 тыс. 877 медицинских работников.

Поправились 16 тыс. 33 человека, а летальных исходов - 985.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 19 июня в Киеве зафиксировано 4176 случаев COVID-19. За сутки обнаружили 92 новых случая инфицирования среди киевлян.

Столица входит в топ-5 регионов, где за минувшие сутки зафиксировали наибольшее количество заболевания коронавирусом.

Карантин в Украине

Из-за роста заболеваемости на протяжении последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут усилить.

Минздрав будет инициировать жесткий контроль за соблюдением карантина, ведь в Украине на протяжении почти 10 дней фиксируется рост заболеваемости COVID-19.

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