Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 19 июня
В Украине и мире продолжается борьба с пандемией COVID-19. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать некоторые карантинные ограничения, которые постепенно смягчают или отменяют полностью.
Коронавирус в мире - статистика
Количество выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии в мире составляет 4 142 540.
При этом в мире зарегистрировано 8 464 739 случаев инфицирования. В тройке лидеров США (2 189 056), Бразилия (978 142), Россия (560 321). 453 290 больных умерли.
Читайте такжеСтепанов ответил, закроют ли метро в Киеве
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
В Украине на COVID-19 заболели уже 34 тыс. 984 лица, за минувшие сутки – 921.
В общем за все время пандемии заболели 2 тыс. 570 детей, а также 5 тыс. 877 медицинских работников.
Поправились 16 тыс. 33 человека, а летальных исходов - 985.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на 19 июня в Киеве зафиксировано 4176 случаев COVID-19. За сутки обнаружили 92 новых случая инфицирования среди киевлян.
Столица входит в топ-5 регионов, где за минувшие сутки зафиксировали наибольшее количество заболевания коронавирусом.
Карантин в Украине
Из-за роста заболеваемости на протяжении последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут усилить.
Минздрав будет инициировать жесткий контроль за соблюдением карантина, ведь в Украине на протяжении почти 10 дней фиксируется рост заболеваемости COVID-19.
Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 18 июня 2020
- Благодарность медикам: в Харькове нацгвардейцы устроили концерт под стенами областной инфекционной больницы
- Зеленского не смогли оштрафовать за нарушение карантина в кафе
- Ляшко рассказал, есть ли польза от перчаток и масок
- Главный санврач объяснил рекордный рост количества больных коронавирусом в Украине
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram