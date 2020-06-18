Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 18 июня

В мире количество заболевших коронавирусом превысила 8 миллионов человек. В Украине уже официально подтверждено более 34 тысяч случаев COVID-19.

В Украине и мире продолжается борьба с пандемией COVID-19. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать некоторые карантинные ограничения, которые постепенно смягчают или отменяют полностью.

Коронавирус в мире - статистика

В мире уже 8,3 миллиона подтвержденных инфицированных COVID-19. Больше всего случаев заражения, как и ранее, зарегистрировано в США – 2 163 290, Бразилии – 955 377, России – 552 549. При этом количество выздоровевших уже пересекло отметку в 4 миллиона - 4 065 733. Вместе с тем 448 504 человека погибли.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

На COVID-19 в Украине заболели уже 34 тыс. 63 человека, за минувшие сутки - 829. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 504 человека, а умерли - 23.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 34 тыс. 63 человека, умерли – 966, выздоровели – 15 тыс. 447.

Больше всего случаев с COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано во Львовской области – 171, Закарпатской - 74 и Ровенской - 73. Ни одного случая инфицирования коронавирусом не зафиксировали в Николаевской области.

Коронавирус в Киеве

За минувшие сутки в Киеве подтвердили коронавирус еще в 58 человек, один человек умер.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском – 11, Оболонском – 8 и Святошинском районах – 7 случаев. На сегодня в столице уже 4 тыс. 84 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Карантин в Украине

Из-за роста заболеваемости на протяжении последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут усилить.

Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, Министерство здравоохранения планирует вернуть жесткий карантин с 22 июня в областях с наихудшими показателями заболеваемости COVID-19.

Он уточнил, что речь о наихудшем сценарии реагирования на распространение вируса. При этом он заверил, что пока нет необходимости «закрывать на карантин всю страну».

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