Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 18 июля

В Украине на сегодня выявлено более 50 тысяч случаев коронавируса.

Пандемия коронавируса устанавливает в мире новые антирекорды. В то же время, в Украине после значительного всплеска заболеваемости количество зафиксированных случаев несколько упала. Однако в последние дни показатели инфицирования резко прыгают.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 7:30 по Киеву в мире уже подтвердили 14 106 753 инфицирования COVID-19 с начала пандемии.

Наихудшая ситуация с заражением в США – 3 647 715, Бразилии – 2 046 328, Индии – 1 039 084 и России – 758 001. Украина в общем перечне находится между Филиппинами (63 001) и Кувейтом (58 221).

Коронавирус в Украине

В Украине 17 июля выявлено 847 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 58 тыс. 111 случаев COVID-19, в том числе 847 новых за минувшие сутки. В общем от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 1 тыс. 477 человек, в том числе 21 человек - за минувшие сутки.

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружены во Львовской и Закарпатской областях и в Киеве.

Коронавирус в Киеве

В столице с начала пандемии зарегистрировано почти 6,8 тыс. подтвержденных случаев COVID-19.

«Еще на 108 человек увеличилось за минувшие сутки количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 6 тыс. 797 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Карантин в Украине

С 31 июля Украина перейдет на систему адаптивного карантина, которая будет предусматривать разделение страны на сектора, где будут действовать различные карантинные мероприятия, сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко.

По словам главного санврача страны, будет введено разделение на зоны. Их будет 4 зоны — “зеленая”, “желтая”, “оранжевая” и “красная”. В этих зонах будут действовать более или менее жесткие карантинные ограничения в зависимости от уровня заболеваемости.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости 18 июля

В Минздраве в очередной раз призвали украинцев придерживаться карантинных рекомендаций

"Не о коронавирусе": в Минздраве рассказали, как не подхватить инфекцию во время отдыха у воды

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram