Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 17 мая
В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать строгие карантинные ограничения.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро 17 мая в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. За сутки, в частности, подтвердилось более 90 тысяч новых эпизодов инфицирования.
От начала пандемии от COVID-19 скончались более 311 тысяч человек. В то же время, выздоровели от коронавирусной болезни почти 1,7 миллиона пациентов.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
В Украине в настоящее время подтвержден 18 291 случай болезни COVID-19. Количество умерших от коронавируса составляет 514 человек. В то же время 5 116 пациентов вылечились.
За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 433 новых случая заражения и 17 смертей от коронавирусной болезни.
Данные по COVID-19 в Киеве
На сегодня в столице насчитывается уже 2 280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В прошлые сутки, в частности, выявлены 59 новых инфицированных коронавирусом.
Всего в столице COVID-19 переболели 224 человека.
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