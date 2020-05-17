Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 17 мая

Более 4,6 миллиона человек уже заразились коронавирусом в мире. В Украине число случаев болезни COVID-19 превысило 18 тысяч.

В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать строгие карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 17 мая в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. За сутки, в частности, подтвердилось более 90 тысяч новых эпизодов инфицирования.

От начала пандемии от COVID-19 скончались более 311 тысяч человек. В то же время, выздоровели от коронавирусной болезни почти 1,7 миллиона пациентов.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине в настоящее время подтвержден 18 291 случай болезни COVID-19. Количество умерших от коронавируса составляет 514 человек. В то же время 5 116 пациентов вылечились.

За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 433 новых случая заражения и 17 смертей от коронавирусной болезни.

Данные по COVID-19 в Киеве

На сегодня в столице насчитывается уже 2 280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В прошлые сутки, в частности, выявлены 59 новых инфицированных коронавирусом.

Всего в столице COVID-19 переболели 224 человека.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 17 мая 2020