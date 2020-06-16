Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 16 июня

В мире количество заболевших коронавирусом превысила 8 миллионов человек. В Украине уже официально подтверждено более 32 тысяч случаев COVID-19.

В Украине и мире продолжается борьба с пандемией COVID-19. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать некоторые карантинные ограничения, которые постепенно смягчают или отменяют полностью.

Коронавирус в мире - статистика

В мире насчитывается уже 8 015 053 больных на коронавирус с начала пандемии.

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в США (2 113 488), Бразилии (888 271), России (536 484). Украина (32 785) находится между Аргентиной и Швейцарией. При этом 3 843 843 удалось вылечиться. С начала пандемии погибло 436 319 инфицированных COVID-19.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине суточный показатель заболеваемости COVID-19 держится на одном уровне третий день. По состоянию на утро 16 июня на COVID-19 в Украине заболели уже 32 тыс. 476 человек, за минувшие сутки - 666.

В двух областях — более 100 случаев: наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ровенской и Волынской областях.

Коронавирус в Киеве

В Киеве резко уменьшилось количество инфицированных коронавирусом за сутки - + 28 новых случаев. Сейчас в столице 3985 случаев COVID-19.

Карантин в Украине

Правительство продлило карантин до 22 июня со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.

С 1 июня Украина перешла на третий этап смягчения карантина: открылись спортзалы, бассейны, а также восстановились межобластные и железнодорожные перевозки.

С 5 июня Кабмин разрешил полноценную работу кафе и ресторанов в рамках ослабление карантина.

С 10 июня с определенными ограничениями разрешено работать баз отдыха, отелей и учреждениям культуры. Также открываются пункты пропуска на Донбассе, они будут работать в ограниченном режиме.

С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение и открыла пункты пропуска во всех аэропортах.

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